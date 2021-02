Scontro Ibra-Lukaku, la procura federale apre l’inchiesta. Verrà ascoltato Valeri

Come riporta l’Ansa, il procuratore federale Giuseppe Chinè ha aperto questa mattina un’inchiesta sullo scontro verbale tra i calciatori Ibrahimovic e Lukaku nel corso della gara di Coppa Italia Inter-Milan della scorsa settimana. Nell’ambito dell’indagine il procuratore federale ha convocato l’arbitro Valeri che nelle prossime ore sarà ascoltato per chiarire, spiega una fonte in ambienti della Procura, “il perimetro delle sanzioni già inflitte ai due calciatori”.

Foto: Screenshot Rai Sport