Scontri tra tifosi e invasione di campo dopo la partita Angers-Marsiglia

Nuovi incidenti tra tifosi in Francia. Ieri, allo stadio Raymond-Kopa, dopo l’incontro tra Angers e Marsiglia (terminato 0-0) i tifosi dell’OM sono entrati in campo gettando petardi e invadendo il terreno di gioco. Alcuni di loro hanno attaccato anche la curva dove c’erano i tifosi dell’Angers. La sicurezza è intervenuta per riportare la situazione sotto controllo e allontanare questi facinorosi. La commissione disciplinare francese terrà una riunione per valutare l’accaduto.

Des incidents ont éclaté au coup de sifflet final lors du match entre Angers et l’OM. Des supporters marseillais sont descendus de leur tribune https://t.co/6v9V4keUE5 pic.twitter.com/cWfGTH8S8O — L’ÉQUIPE (@lequipe) September 22, 2021

Foto: Twitter Equipe