Scontri tifosi Eintracht a Napoli, vertice in prefettura: presente De Laurentiis

Riunione urgente in Prefettura a Napoli per quanto accaduto in città nella giornata di ieri e nella notte. Circa 600 tifosi dell’Eintracht hanno creato scompiglio e confusione al centro storico e nei pressi del lungomare della città. Nonostante il divieto d’accesso allo stadio Maradona, gli ultras tedeschi hanno deciso di raggiungere la città partenopea. Alla riunione, convocata ieri sera per fare il punto sugli scontri, partecipa anche De Laurentiis, presidente del Napoli.

Foto: sito ufficiale Napoli