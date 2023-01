Scontri Paganese-Casertana, il ministro Piantedosi: “Non è possibile che ogni domenica accada questo. Adotteremo misure più dure”

Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, ha commentato i duri e recenti scontri tra ultras di Paganese e Casertana a margine dell’evento in cui è stata inaugurata la Palestra della Legalità nel quartiere di San Basilio a Roma: “Non è possibile che ogni domenica anche per il calcio minore siano impegnate risorse così cospicue delle forze dell’ordine, non è possibile vedere episodi come quelli di ieri. Non dobbiamo fare di queste situazioni qualcosa che ci passa sotto il naso senza considerarne l’importanza. L’impostazione sarà massima precauzione, quando ci saranno degli indicatori adotteremo delle misure ancora più dure. Più severità nei divieti di trasferta? Vediamo”.

Nel salernitano, prima dello svolgimento del derby, sono avvenuti violenti scontri tra alcuni componenti delle tifoserie di Paganese e Casertana. A Pagani è stato dato in pasto alle fiamme un pullman da circa cinquanta posti sul quale viaggiavano i tifosi della squadra ospite.

Foto: Twitter ufficiale Piantedosi