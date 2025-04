Scontri nel derby, tre trasferte vietate per i tifosi di Roma e Lazio

Uno stop di tre giornate alle trasferte in calendario dei tifosi di Roma e Lazio è stato deciso dal Viminale dopo gli scontri del derby di domenica. Non solo, ma per la stagione 2025-26 non sarà più consentito lo svolgimento in orario serale delle partite ad alto rischio per l’ordine pubblico, come il derby tra le squadre romane. Lo ha preannunciato il ministero dell’Interno alla Figc “in seguito agli scontri e le violenze di domenica scorsa”.