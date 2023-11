Scontri Marsiglia-Lione, il comunicato della LFP: nessuna sanzione per il club di Longoria

Questo il comunicato ufficiale della LFP in seguito agli scontri avvenuti poco prima della gara tra Marsiglia e Lione, che hanno fatto sì che la partita venisse rinviata:

Adita dal Presidente della LFP in base all’articolo 4 del Regolamento disciplinare della LFP, la Commissione disciplinare, dopo aver esaminato gli elementi del caso e aver ascoltato i due club, rileva che gli incidenti verificatisi sulla pubblica via non sono suscettibili di coinvolgere la responsabilità del club organizzatore.

Di conseguenza, la Commissione non prenderà alcun provvedimento disciplinare in merito a questi incidenti.

Foto: Logo Ligue 1 Uber Eats – Twitter