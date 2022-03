Scontri in Messico, la condanna della FIFA: “Violenza intollerabile, va sradicata dal calcio”

Il mondo del calcio è rimasto sotto shock per le terribili immagini arrivate dal Messico, dove la partita fra Queretaro e Atlas, valevole per il massimo campionato del paese, è stata sospesa a causa di una maxi-rissa scoppiata sugli spalti. Ancora non è chiaro il bilancio di quest’ultima: inizialmente si era parlato di una ventina di morti, un numero smentito poi dal governatore dello stato, anche se le cifre esatte restano incerte.

La FIFA, attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, ha condannato duramente la vicenda: “La FIFA è scioccata per il tragico incidente avvenuto allo stadio La Corregidora nella città di Queretaro durante la partita tra Queretaro e Atlas. La violenza è inaccettabile e intollerabile.

La FIFA si unisce alla Federcalcio messicana e al Concacaf nel condannare questo barbaro incidente e incoraggiare le autorità locali per assicurare rapidamente alla giustizia ai responsabili. Il nostro pensiero va a tutti coloro che soffrono per le conseguenze di questo gesto.

Ancora una volta la FIFA desidera sottolineare che la violenza non dovrebbe assolutamente avere posto nel calcio e continueremo a lavorare con tutte le parti per sradicarla dal nostro gioco”.

Foto: Facebook FIFA