Scontri di Napoli, identificati gli ultras dell’Eintracht

Le forze dell’ordine stanno procedendo all’identificazione di tutti i tifosi dell’Eintracht dopo gli innumerevoli danni causati a Napoli prima e dopo la partita di Champions League. Sono 470 gli ultras tedeschi che dagli alberghi sono stati condotti negli uffici di Polizia per le procedure di identificazione. Circa 350 sono stati portati nella zona orientale di Salerno, nei pressi dello stadio Arechi, in uffici dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per procedere alla loro identificazione. Sono arrivati, dopo la partenza dall’hotel Continental di Napoli, a bordo di bus di linea con un elicottero della Polizia che ha sorvolato dall’altro il percorso e scortati dalle forze dell’ordine. Arrestati, per ora, tre tedeschi ma proseguono le indagini e l’esame dei filmati realizzati dalla Polizia Scientifica.

Foto: Twitter ufficiale Eintracht Francoforte