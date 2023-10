Scontri a Verona prima di Hellas-Napoli, lancio di fumogeni e bombe carta, polizia costretta a intervenire

Sono avvenuti degli scontri a Verona tra i tifosi del Napoli e quelli dell’Hellas. Oggi pomeriggio alle 15 andrà in scena la partita tra gli scaligeri e i partenopei valida per la nona giornata. Le tensioni si sono registrate sia in zona Fiera che nei pressi del mercato, vicino al Bentegodi, dove una cinquantina di tifosi napoletani ha raggiunto la zona già dalle 10 di questa mattina entrando anche in contatto con un gruppo di tifosi veronesi. A dividere i due gruppi è intervenuta la polizia con dei lacrimogeni. Alcune decine di tifosi azzurri hanno creato disagi tra la stazione ferroviaria di Porta Nuova e zona Fiera, dove gli ultras napoletani hanno lanciato fumogeni e alcune bombe carta. Alcuni di essi sono stati bloccati e portati in Questura per l’identificazione, sul posto anche la Polizia Locale per gestire la viabilità.

Foto: Bentegodi impianto