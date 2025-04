Scommesse illegali: indagati calciatori di Serie A (anche Zaniolo, Paredes, Ricci, Perin e McKennie)

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ci sarebbero diversi calciatori indagati nell’ambito dell’inchiesta che aveva portato alla squalifica per scommesse su siti illegali di Sandro Tonali e Nicolò Fagioli. Secondo indiscrezioni, i calciatori non avrebbero scommesso sul calcio ma su discipline diverse e ora rischiano provvedimenti della giustizia sportiva. In base alla ricostruzione del Corriere della Sera i diretti interessati saldavano i debiti con acquisti simulati di Rolex. Questi i calciatori coinvolti: Alessandro Florenzi, Nicolò Zaniolo, Mattia Perin, Weston McKennie, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Cristian Buonaiuti, Matteo Cancellieri, Adames Hector Junior Firpo.