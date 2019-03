Scognamiglio risponde a Tutino, tra Pescara e Cosenza è 1-1

Finisce 1-1 l’anticipo della 29a giornata di Serie B tra Pescara e Cosenza. Allo Stadio Adriatico la squadra di Pillon non riesce a mettersi alle spalle la pesante sconfitta di una settimana fa contro il Cittadella e non va oltre il pari. Gara che si decide tutta nella ripresa con gli ospiti che trovano il vantaggio al 54′ con Tutino. Vantaggio che dura solamente quattro minuti perché al 58′ Scognamiglio pareggi i conti. Un punto a testa che lascia tutti con l’amaro in bocca.

Venerdì ore 21

Pescara-Cosenza 1-1 (Scognamiglio – Tutino)

Sabato ore 15

Benevento-Spezia

Foggia-Cittadella

Padova-Perugia

Livorno-Salernitana

Sabato ore 18

Verona-Ascoli

Domenica ore 15

Palermo-Carpi

Venezia-Cremonese

Domenica ore 21

Crotone-Lecce

Classifica: Brescia 50; Palermo 46; Verona, Pescara 45; Lecce 44; Benevento 43; Cittadella 39; Perugia 38; Cosenza, Salernitana, Spezia 34; Ascoli 31; Cremonese 30; Livorno, Venezia 27; Foggia*, Crotone 26; Padova 23; Carpi 22.