Scocca l’ora di Orsolini: Gattuso prepara un’Italia a trazione anteriore con l’Estonia

11/10/2025 | 11:32:14

Il ct Gennaro Gattuso prepara un’Italia d’assalto contro l’Estonia, troverà spazio anche Riccardo Orsolini in un 4-4-2 decisamente offensivo. Secondo La Gazzetta dello sport l’ala del Bologna giocherà a destra con Raspadori a sinistra e la coppia d’attacco formata da Kean e Retegui. In difesa spazio a Di Lorenzo con Bastoni e Calafiori al centro, Dimarco a sinistra. I due centrali di centrocampo saranno invece Barella e Tonali.

Foto: Instagram Bologna