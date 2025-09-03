Scirea, il ricordo della Juventus a 36 anni dalla scomparsa

03/09/2025 | 12:18:21

Sono trascorsi ben 36 anni da quel nefasto 3 settembre 1989, giorno della dipartita di Gaetano Scirea. Quel giorno, in qualità di allenatore in seconda della Juventus, Scirea venne incaricato di visionare un incontro della squadra che i bianconeri avrebbero affrontato nel successivo turno di coppa Uefa contro il Gornik. Un terribile incidente spezzò la vita dello storico capitano della squadra e della nazionale, lasciando il mondo del calcio senza fiato. In questi minuti, sul sito ufficiale della società bianconera, è apparso un lungo comunicato nel ricordo dello storico capitano: ” Trentasei anni fa ci lasciava Gaetano Scirea. Ogni 3 settembre trascorso da quella tragica giornata del 1989 che colse tutti di sorpresa, è diventato così un momento di ricordo doloroso e indelebile nel cuore di tutti i tifosi bianconeri.La sua capacità di interpretare lo sport, il lavoro e la vita lo hanno portato nel corso della sua carriera a diventare un riferimento apprezzato dagli appassionati di calcio e non solo. Un uomo talmente grande da essere in grado di superare gli stretti limiti a cui spesso è confinata la figura del giocatore. Un modello, un esempio, un capitano per tutta la famiglia juventina. Un compagno di viaggio che ci ha lasciato troppo presto – trentasei infatti erano anche gli anni di Scirea nel momento dell’incidente che ci ha portato via un uomo straordinario e uno dei giocatori più vincenti della storia del nostro club. Manchi a tutti noi, capitano.”

foto sito Juventus