Scintille tra Sergio Ramos e Hakimi, il video

Qualche giorno dopo Real Madrid-Inter, grazie alle immagini di Movistar, è scoppiata una polemica sul trattamento riservato da Sergio Ramos all’ex compagno di squadra Achraf Hakimi.

L’esterno nerazzurro è caduto in area di rigore durante l’incontro, l’arbitro ha lasciato correre e Ramos ha invitato il calciatore marocchino ad alzarsi in maniera non proprio simpatica: “Alzati, figlio di p… e smetti di squittire come un topo”.

Questa l’interpretazione dei colleghi spagnoli sul labiale di Sergio Ramos.

Foto: FcInter1908.it