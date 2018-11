Scintille tra Diego Costa e Griezmann: “Il tuo compagno sono io, non Umtiti!”

Alta tensione in casa Atletico Madrid. Come riporta il Mundo Deportivo, prima di segnare la rete del momentaneo 1-0 contro il Barcellona, poi resa vana dal pareggio di Dembele, Diego Costa ha avuto un diverbio con Griezmann. Il motivo? Tutto nasce, come riporta la testata spagnola, da un duro scambio di battute tra lo spagnolo e l’avversario Umtiti. A dividere i due ci ha pensato Griezmann, che è compagno di squadra di Costa ma anche amico fraterno e connazionale del blaugrana. Missione fallita, perché l’unico risultato ottenuto da Grizou è stato quello di indispettire ulteriormente Diego Costa, al punto che le telecamere lo hanno ‘pizzicato’ mentre lo rimproverava a brutto muso: “Guarda che il tuo compagno di squadra sono io, non Umtiti!”.

Foto: Twitter Mirror Football