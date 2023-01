Scintille al Maradona: 2-1 all’intervallo tra Napoli e Juventus. Aprono Osimhen-Kvaratskhelia, accorcia Di Maria

Si chiude con il Napoli in vantaggio per 2-1 sulla Juventus la prima frazione di gioco al Maradona. I padroni di casa passano in vantaggio al 14′: bella azione corale dei partenopei, cross di Politano e deviazione al volo di Kvaratskhelia, Szczesny respinge ma nulla può sul successivo tap-in di Osimhen. Dopo pochi minuti arriva anche il primo squillo Juventus che con Angel Di Maria trova l’incrocio dei pali. Raddoppio del Napoli contro la Juventus al minuto 39′: lancio lungo che trova Bremer non particolarmente attento, con Osimhen che recupera palla e vede a sinistra l’arrivo indisturbato di Khvicha Kvaratskhelia che di piatto segna il gol del 2-0. Poi la reazione Juve. Prima Angel Di Maria segna il gol del 2-1 dopo uno scambio dentro l’area con Milik. E al 47′ arriva anche l’occasione del possibile pareggio bianconero, ma Meret fa un autentico miracolo sul cross tagliato dalla sinistra di Chiesa, deviato da Rrahmani.

Foto: Instagram Napoli