Scianò: “Il Piacenza ha ancora tempo per chiedere il rinvio della gara col Novara”

Il dg del Piacenza, Marco Scianò, ha parlato a SportPiacenza delle positività della sua squadra: “Abbiamo riscontrato cinque positivi con basse cariche virali. Rifaremo da capo tutti i tamponi come da protocollo, dopodiché i negativi sono in regime di isolamento fiduciario (si possono allenare però) con la concessione del tragitto caso e lavoro. I tamponi saranno rifatti mercoledì e poi venerdì perché cinque è un numero alto e allora potrebbero non essere finiti qui quindi ci riserviamo le prossime 48-72 ore prima di capire se chiedere o meno il rinvio della gare di sabato contro il Novara. Al momento, per quanto riguarda la giornata di oggi, abbiamo preferito sospendere l’allenamento”.

Foto: Logo Piacenza