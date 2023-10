Sciame sismico a Napoli, la Curva azzurra: “Gestiamo con calma un eventuale panico stasera”

Comunicato della Curva A del Napoli, per cercare di gestire un eventuale panico questa sera durante la gara con il Real Madrid. Il capoluogo partenopeo da settimane sta vivendo uno sciame simico, ultima scossa la scorsa sera, dove centinaia di persone sono scappate in strada.

La curva A ha così scritto in vista del match di questa sera: “Facciamo un appello ai ragazzi che si apprestano a popolare lo stadio, ci auguriamo che eventuali vibrazioni stasera siano dettate unicamente dalla rete gonfiata dalle nostre azzurre casacche, ma chiediamo di gestire il panico eventualmente ci sia un allarme vero o falso di altro tipo. Il nostro stadio è un luogo sicuro, ha subito ben altri mercalli… Nel tempo misurati con orgoglio ed erano per lo più di origine gioiosa. Il panico è l’unico pericolo che può causare danni, specie in presenza di molti bambini. Invitiamo a lasciare le scale libere come da protocollo e di non aver patemi legati ad altre situazioni”.