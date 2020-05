Schweinsteiger su Goetze: “È stato sfortunato, merita di trovare un nuovo club per rilanciarsi”

Bastian Schweinsteiger, ex stella del Bayern ora al Chicago Fire, ha parlato dell’amico Mario Goetze che lascerà il Borussia Dortmund. Questo il suo commento ai canali ufficiali del suo club: “È stato molto sfortunato. Sappiamo tutti che Mario Gotze era un grande talento quando era più giovane. Ora a 27 anni, questi sono gli anni migliori nel calcio. Non deve essere il miglior club in Europa, ma spero che troverà un club dove giocare”.