Schweinsteiger racconta: “Allo United non mi ritenevano più un professionista. Mourinho mi fece allenare con le riserve”

Bastian Schweinsteiger ha svelato alcuni retroscena sulla sua esperienza allo United: “Il giorno del mio compleanno mi stavo cambiando negli spogliatoi ma una persona mi ha detto che non potevo entrarvi e che dovevo giocare con la squadra delle riserve. Ero molto triste perché nessuno mi parlava. Poi ne ho parlato con Mourinho e mi ha spiegato una cosa che proprio non ho capito, aveva a che fare con il secondo infortunio che avevo avuto. Avevo grande rispetto per lui, certo, ma non riuscivo a capire perché non mi fosse permesso allenarmi con la prima squadra. Non credevano più che fossi un professionista, ma non era vero”.

FOTO: Sito United