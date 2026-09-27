Schweinsteiger: “La Germania non è una squadra di vertice e non abbiamo giocatori che fanno la differenza”
27/09/2026 | 23:46:30
Bastian Schweinsteiger, leggenda del calcio tedesco, ha commentato negativamente la prestazione della Germania, sconfitta 0-1 in casa dalla Grecia in Nations League ai microfoni di Das Erste: “Non siamo più una squadra di vertice. Ora siamo solo una squadra nella media. Non abbiamo più giocatori che fanno la differenza. Anche la Grecia ha Karetsas, Tzolis, Pavlidis – per me, questi sono giocatori che fanno la differenza. Spero che Jürgen Klopp riesca a sviluppare una squadra capace di giocare un calcio in stile Klopp”.
Foto: Instagram Schweinsteiger