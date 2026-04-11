Schuurs: “Sono passato dal momento migliore della mia carriera al baratro più profondo. Ora mi sento meglio”

11/04/2026 | 19:10:53

L’ex difensore del Torino attualmente svincolato, Perr Schuurs, ha concesso un’intervista a De Telegraaf. Queste le sue parole:

“L’operazione? Sembrava essere andata bene, ma dopo una settimana una parte esterna del ginocchio mi ha fatto reazione, il dolore era insopportabile. E invece di quattro settimane, ho tenuto le stampelle quattro mesi. Sono scattati tutti gli allarmi, a quel punto: ho consultato i migliori ortopedici d’Inghilterra, Francia, Italia e Olanda, ma nulla. Sono passato dal momento migliore della mia carriera al baratro più profondo, che non sapevo nemmeno esistere. Crisi di pianto, rabbia, una sera ho detto alla mia ragazza che speravo di non svegliarmi. Ma non ho mai pensato davvero di farla finita. Mi spaventava la persona che ero diventato, non sono stato me stesso per due anni. Ora però sono settimane che non c’è più il dolore, mi sento molto meglio. Solo quando sentirò di stare bene e che in campo le cose andranno per il verso giusto, inizierò a parlare con qualche club. E a fare delle scelte. Non ho preferenze, i miei agenti lavorano al futuro e mi lusinga sapere che ci siano già tanti interessamenti, per quanto non sia ancora in forma. Non ho bisogno di un quinquennale con stipendio elevato, mi basta avere fiducia e un’opportunità. Se dovrò prima dimostrare il mio valore, lo farò con piacere. Ten Hag e Overmars mi hanno aperto le porte per rimettermi in forma”.

Foto: Instagram Schuurs