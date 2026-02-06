Schuurs: “Ogni giorno ho lottato per tornare. Insieme al club, abbiamo deciso di separare temporaneamente le nostre strade”

06/02/2026 | 16:40:25

A seguito dell’ufficialità della risoluzione del contratto tra Perr Schuurs e il Torino, la società ha pubblicato sui social un video in cui il calciatore saluta i tifosi. Queste le sue parole:

“Cari tifosi granata, quando ho firmato per il Torino nel 2022 mi è sembrato subito di tornare a casa. Il club, la città e soprattutto voi avete conquistato un posto nel mio cuore. L’infortunio di ottobre 2023 ha cambiato tutto: è stato un periodo difficile, ma non ho mai mollato. Ogni giorno ho lottato per tornare, con un solo obiettivo: tornare più forte. Insieme al club, abbiamo deciso di separare temporaneamente le nostre strade, così da poter completare la mia riabilitazione nei Paesi Bassi. Questo non è un addio, è un arrivederci. Torino resta casa”.

Foto: Instagram Schuurs