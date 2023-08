Schuurs non basta: Torino sconfitto 2-1 dal Reims

Il Torino perde l’ultima amichevole estiva di questo precampionato. La squadra di Juric è caduta in casa del Reims: dopo l’iniziale vantaggio di Schuus, i granata subiscono la rimonta con le reti di Flips e Diakhon. Una buona prova che però non è servita a evitare la sconfitta, ora il Torino tornerà in Italia.