“Mi manca tanto il calcio, ma tornerò”: un post su Instagram da parte di Peer Schuurs che sa di nostalgia, quella che deve provare in queste settimane il difensore centrale di proprietà del Torino. Il giocatore è reduce da tantissimi problemi fisici e non vede la luce in fondo al tunnel. Pronta la risposta di diversi compagni. Milinkovic Savic e Lazaro per esempio hanno scritto entrambi: “Non vedo l’ora, fratello“.

Foto: sito Torino