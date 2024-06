Schuurs: “La stagione 2023/2024 è stata davvero difficile. Grazie ai tifosi per il loro sostegno”

Perr Schuurs, difensore centrale olandese in forza al Torino, ha analizzato la stagione appena conclusa, per lui molto complessa visto l’infortunio occorsogli. Lo ha fatto tramite un post sul suo Instagram personale:

“La stagione 2023/2024 è stata davvero difficile. Sono orgoglioso della squadra per gli sforzi fatti. Grazie ai tifosi per il loro sostegno: io continuo a lavorare duramente per tornare più forte di prima. Non vedo l’ora di rivedervi nel 2024/2025″.

Foto: instagram Schuurs