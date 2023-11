Schroder su Werner: “Lo supportiamo. Ma se ha in mente qualcos’altro, allora ce ne occuperemo”

Rouven Schroder, direttore sportivo del Lipsia, ha aperto alla possibilità che Timo Wernerpossa lasciare il club tedesco. Nel corso di un’intervista riportata da standard.co.uk, il dirigente ha precisato: “Osserviamo attentamente la nostra rosa e vogliamo che i giocatori abbiano qualcosa di diverso in testa. Questi sono i tipi di calciatori che scegliamo e sceglieremo. Timo sta attraversando un periodo difficile e noi lo supportiamo. La vita non è sempre soleggiata… Se in mente ha l’idea che gli piacerebbe qualcos’altro, allora ci occuperemo della cosa. Fa parte della nostra squadra e deve affrontare la competizione per il posto da titolare”.

Foto: sito ufficiale Lipsia