Schone: “La Serie A è molto diversa dall’Eredivisie. Ho scelto il Genoa perché…”

Nella giornata di oggi, Lasse Schone ha avuto modo di incontrare la stampa al centro sportivo “Gianluca Signorini” di Pegli, raccontando le sue prime settimane con la maglia del Genoa. Queste le sue parole: “Appena mi si è presentata questa opportunità di venire al Genoa, a me e alla mia famiglia è sembrata buona. Si tratta di una nuova avventura e di un’occasione che mi dà l’opportunità di giocare in Serie A: anche vista la mia età è una buona opportunità. Le prime due settimane sono state grandiose così come l’ottimo 3-3 a Roma. Continuiamo e continuo a lavorare: abbiamo un’ottima squadra e possiamo fare una bella stagione. La città è grandiosa e così le persone che ruotano attorno al club. Mi hanno aiutato molto. La squadra poi è fantastica: bravi giocatori, ma anche brave persone. È stato facile ambientarsi perché ci si diverte quando si è assieme e quando ci si allena. Soprattutto quando ci si allena bene e duramente. Le prime impressioni sono state assolutamente positive”.

Foto: Twitter Genoa