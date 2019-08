Schone-Genoa da applausi. E intanto Saponara non si allena

Il Genoa ha ormai chiuso il colpo Lasse Schone dall’Ajax nel rispetto delle anticipazioni di ieri del quotidiano olandese VTBL. Stiamo parlando di un centrocampista classe 1986 di grande talento ed esperienza, in scadenza con l’Ajax nel 2020 e pronto a ripartire dalla Serie A. Un colpo di spessore, da applausi. Il Genoa aveva nei giorni scorsi incassato la disponibilità di Biglia trovando un’intesa con il diretto interessato ma non con il Milan che non lo avrebbe liberato a zero. E così l’accelerata per il danese dell’Ajax, eccellente soluzione. Intanto, Riccardo Saponara non si allena con la Fiorentina, il suo trasferimento in rossoblu può essere questione di ore.

Foto: Mirror