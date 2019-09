Scholes non ha dubbi: “Lo United non sarà competitivo per i prossimi due anni”

Paul Scholes, ex centrocampista inglese e stella del Manchester United, ha parlato in merito alla situazione dei Red Devils ai microfoni di Sky Sports UK: “Abbiamo visto ancora una volta quanti errori stiano facendo i giocatori più esperti ed è difficile per i giovani inserirsi in una squadra così. Pei prossimi due anni lo United non sarà competitivo per il titolo. Solskjaer avrà quattro-cinque sessioni di mercato per ripulire la rosa ma finirà ancora dietro a City, Liverpool, Chelsea e Tottenham”.

Foto: Mirror