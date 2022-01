Scholes: “Lo United ha preso un allenatore non top. Persa l’occasione per ingaggiare Conte”

L’ex centrocampista inglese Paul Scholes ha parlato duramente delle scelte del Manchester United sull’allenatore, le sue parole al Daily Mail: “Il Manchester United è il club più grande. Dovrebbe avere il meglio nei ruoli più importanti e il ruolo più importante di tutti è quello dell’allenatore. Abbiamo preso una persona che non ha vinto tanto, gli è stato chiesto di dirigere il club più grande del mondo. È una cosa che non riesco a capire. Il Manchester dovrebbe avere un top in panchina, uno dei primi cinque allenatori del mondo. Non c’era possibilità di prendere Klopp, Guardiola o Tuchel. Ma per Antonio Conte il tempismo sembrava perfetto. Avete visto cosa sta facendo al Tottenham, con una squadra peggiore dello United? Penso che il club abbia perso un’occasione, penso che qui potrebbe fare qualcosa di speciale”.

FOTO: mirror