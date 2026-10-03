Scholes: “Ex compagni non vogliono le medaglie del Manchester City? Io sono un avido bastardo e le voglio”

03/10/2026 | 16:02:30

Mentre tutta l’Inghilterra è col fiato sospeso in attesa della decisione finale sulla colpevolezza del Manchester City, diversi ex giocatori e allenatori si sono espressi sul tema, richiedendo a gran voce le medaglie, come Rio Ferdinand, de Gea e Pochettino. C’è chi, invece, come Rooney, non sentirebbe suoi i trofei, mettendosi nei panni dei giocatori Citizens. Proprio all’ex numero 10 dei Red Devils ha risposto, tra le righe, Paul Scholes che, in una storia Instagram, ha scritto: “Continuo a sentire ex compagni dire che vanno tolti i trofei al City, ma non vogliono prendere le loro medaglie. Fanc**o, io sono un avido basta***. Voglio la mia medaglia”.

Foto: Instagram Scholes