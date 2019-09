Scholes duro con Pogba: “Vuole andare via, è palese. Non sarebbe una grave perdita”

Paul Scholes, ex centrocampista e stella del Manchester United, ha parlato duramente di Paul Pogba, francese vicino all’addio durante quest’estate. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di TalkSport: “Penso sia abbastanza palese che voglia andare via. Voleva il Real Madrid, ma alla fine per qualche motivo l’affare non è andato in porto. Vedremo se è vero che gli hanno chiesto di restare un altro anno, ma credo che una sua cessione non sarebbe una grave perdita per lo United. Nel corso degli anni in cui è stato al Manchester le sue prestazioni non sono state esaltanti e sono sicuro che si sono altri giocatori che possono fare il suo lavoro se non meglio”.

Foto: Marca