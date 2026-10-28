Scholes attacca Bruno Fernandes: “Deve lasciare il calcio europeo e andare in Arabia”

28/10/2026 | 09:41:30

Non si placano le polemiche in casa Manchester United dopo le dichiarazioni di Bruno Fernandes in seguito alla pesante sconfitta contro il Como in Champions League. Il capitano dei Red Devils aveva espresso perplessità sulle scelte tattiche di Michael Carrick, finendo nel mirino di Paul Scholes. L’ex centrocampista dello United non ha usato mezzi termini, criticando duramente il portoghese e mettendo in discussione la sua affidabilità come capitano. Parole pesanti, che arrivano dopo la decisione di Carrick di lasciarlo in panchina per tutta la partita persa contro il Bournemouth. “Quello che ha detto Bruno Fernandes la scorsa settimana è imperdonabile”, ha dichiarato Scholes nel podcast The Good, The Bad & The Football. Una presa di posizione netta, che riaccende il dibattito sul rapporto tra il centrocampista e l’allenatore in una fase complicata della stagione per il Manchester United”. Scholes ha poi rincarato la dose, mettendo in dubbio la possibilità che Fernandes possa continuare a ricoprire il ruolo di capitano: “Come può Bruno Fernandes essere considerato affidabile come capitano di qualsiasi squadra in cui andrà da adesso in poi? Penso che probabilmente debba allontanarsi dal calcio europeo e andare in Arabia Saudita, semplicemente per togliersi di mezzo. Non credo che un allenatore o un membro dello staff possa fidarsi di lui dopo quello che è successo”.La polemica nasce dalle parole pronunciate dal portoghese dopo il 4-1 incassato contro il Como. Interrogato sulle responsabilità tattiche di Carrick, Fernandes aveva risposto: “Questo spetta all’allenatore e allo staff, non a me”. Una frase che Scholes ha interpretato come una presa di distanza pubblica dal tecnico, giudicandola incompatibile con il ruolo di leader della squadra.Anche Nicky Butt, compagno di Scholes ai tempi dello United, ha criticato il comportamento del centrocampista, sostenendo che le sue dichiarazioni abbiano danneggiato l’immagine costruita negli anni a Old Trafford. Il caso si inserisce in un momento difficile per il club inglese, alle prese con risultati deludenti e tensioni interne, mentre l’attenzione resta rivolta alla gestione di Carrick e alla risposta che la squadra saprà dare nelle prossime partite.

Foto: instagram Manchester United