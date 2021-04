Intervista schock in Bundesliga, Hinteregger: “Tifosi si picchiano? Fa parte del gioco, nulla di grave”

Al termine della partita tra Bayer Leverkusen e Eintracht Francoforte, alcuni tifosi delle due squadre si sono dati appuntamento per darsele scatenando una rissa. Il giornalista della Zdf ha intercettato Martin Hinteregger per fargli qualche domanda sull’argomento, ma la sua risposta ha lasciato tutti di stucco: “Beh probabilmente si sono dati appuntamento per picchiarsi. Se lo volevano tutti i partecipanti è ok. Perché no? Era già successo e succede di frequente. Tutto sommato fa parte del gioco. Anzi, è una cosa per la quale ci sono solo vincitori: voi giornalisti avete qualcosa di cui parlare, loro si divertono e noi facciamo interviste in merito. Non ritengo sia nulla di grave”. La Zdf ha censurato l’intervista, ma il video della stessa ha poi cominciato a circolare sui social scatenando le varie reazioni.

Foto: Twitter ufficiale Eintracht Francoforte