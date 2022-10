Schmidt: “La Juve ha tradizione. Neres? Giocatore fondamentale. Ad Oporto ha creato qualcosa di speciale””

Alla vigilia della sfida delicatissima contro la Juventus, che potrebbe sancire la matematica qualificazione agli ottavi di Champions, il tecnico del Benfica Schmidt parla in conferenza stampa: “E’ stata una gara difficile anche là a Torino, poi abbiamo giocato una bella gara. Ora è una nuova partita, siamo stati focalizzati sui 90′, poi abbiamo trovato il piano giusto per le gare. La situazione è chiara, abbiamo un piccolo vantaggio ma tutti possono ancora qualificarsi. La Juventus è la Juve, ha dei big, un grande giocatore, vogliono andare avanti. Ci aspettiamo la miglior Juventus e siamo pronti a giocare il nostro miglior calcio: dobbiamo pensare a far bene questi 90′. Loro hanno esperienza, tradizione, sono abituati a essere su questo livello. Ci aspettiamo la miglior Juventus e dobbiamo farci trovare pronti a sfruttare i loro punti deboli. E’ un gruppo difficile e non dobbiamo sottostimare gli impegni”. Su Davide Neres: “Giocatore fondamentale. Lo è stato anche a Oporto dove ha creato qualcosa di speciale con la sua velocità e le sue caratteristiche. Per noi è un giocatore importante”.

Foto: twitter PSV