Schmidt: “Enzo Fernandez? Ci serve per ottenere i successi. Abbiamo bisogno di lui”

Il grande nome del mercato invernale è l’argentino Enzo Fernandez, del Benfica, con il Chelsea che sta provando a fare follie per acquistarlo. Il tecnico dei lusuitani, Roger Schmidt, ha così parlato in merito al mercato: “Sono felice di dire che da domani lo vedrò in allenamento. Lui è un nostro giocatore, contiamo su di lui e abbiamo bisogno di lui per diventare campioni. Siamo felici di averlo come nostro giocatore. Ora possiamo tornare a concentrarci sul calcio”.

Foto: Instagram personale