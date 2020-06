Schmeichel: “Pogba non vuole lasciare il Manchester United”

L’ex portiere Peter Schmeichel ha rilasciato un’intervista a The Express. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Sono assolutamente convinto che Pogba voglia restare al Manchester United. Voleva tornare al Manchester United e aveva, come ogni altro giocatore a quel livello nel mondo, il suo orgoglio. E non credo che voglia andarsene. Non credo proprio.”

Foto: Twitter Manchester United