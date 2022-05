Schmeichel: “Il Real non ha il diritto di essere in finale. E’ stato nettamente inferiore al City”

Peter Schmeichel, ex portiere danese del Manchester United ha dichiarato a CBS Sport come il Real sia stato inferiore al Manchester City e si ritrova in finale di Champions per caso e per fortuna.

Queste le sue parole: “Il Real Madrid non ha il diritto di essere in finale. È stata chiaramente la squadra peggiore in entrambe le partite. La prima occasione è stata al 90′; poi hanno segnato nelle altre due occasioni. Il Manchester City era in totale controllo ma lo stadio è stato il 12° giocatore. Quando è iniziato il secondo tempo, un tiro di Vinícius ha riscaldato l’ambiente ed è stato incredibile”.

Real fortunato: “Pensavo che il Real Madrid si sarebbe qualificato per la finale dopo quello che è successo in Inghilterra ma hanno giocato male. Solo nella partita con il Chelsea hanno giocato bene. Però non dovremmo mai dubitare della qualità dei suoi giocatori: si dice sempre che l’esperienza sa importante in questa competizione, poi ci hanno messo il cuore. Avevano già vissuto situazioni simili e molti giocatori hanno vinto la Champions League in diverse occasioni, non hanno paura. Si fidano l’uno dell’altro e dell’allenatore, è stato pazzesco”.

