Schmeichel: “Ho bisogno di due interventi per sistemare la spalla. Potrebbe essere la fine della mia carriera”

18/03/2026 | 14:35:38

Il portiere del Celtic e della Nazionale danese, Kasper Schmeichel, ha concesso un’intervista a CBS Sports Golazo. Queste le sue parole:

“Sono stato da uno specialista e mi hanno detto che ho bisogno di due interventi per sistemare la spalla. È un colpo durissimo. Ci sono problemi con il mio bicipite e la cuffia dei rotatori. È saltato tutto. È un po’ come se un giocatore di movimento si rompesse il crociato anteriore e l’Achille allo stesso tempo. Ci saranno almeno 10-12 mesi di riabilitazione. Non so davvero nulla in questo momento. Non so come reagire. Potrei potenzialmente aver giocato la mia ultima partita di calcio. Sono un calciatore dal giorno in cui sono nato. È devastante. Pensare che potrei non essere più in grado di farlo è dura. Ho ricevuto il messaggio che potrebbe essere la fine della mia carriera”.

Foto: sito Celtic