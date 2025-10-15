Schmeichel: “Cosa ci fanno McTominay e Hojlund al Napoli? Lo United deve spiegare”

16/10/2025 | 00:05:24

Peter Schmeichel,ex portiere, leggenda del Manchester United, ha parlato alla BBC del mercato della compagine Reds.

Queste le sue parole: “Lo dico da due anni e mezzo: Rasmus Hojlund sarebbe un attaccante da 25 gol all’anno per il Manchester United, ma ha bisogno di essere servito. Lo abbiamo lasciato andare per prendere Sesko, quando con l’acquisto di Matheus Cunha e Bryan Mbeumo che avrebbero potuto fornire a Højlund un servizio di prima classe. Perché hanno fatto ciò? Perché prendere Sesko? Perché il responsabile del recruitement arriva dal Lipsia e voleva lasciare il segno”.

Su McTominay “Cosa ci fa al Napoli? È un giocatore da Manchester United. Il suo problema era la versatilità, perché ci sono giocatori che possono giocare in una sola posizione. Gli allenatori non si fidavano a costruire la squadra attorno a lui. Phil Neville aveva lo stesso problema ai miei tempi. Mai titolare fisso, ma ha giocato tantissime partite perché poteva ricoprire ruoli diversi. Non capisco perché quei due giochino per il Napoli”.

Foto: X Napoli