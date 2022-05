Schmeichel: “All’andata abbiamo controllato la partita, questo ci prepara bene per domani”

Kasper Schmeichel, portiere del Leicester, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro la Roma: “La gara di andata? Abbiamo giocato molto bene, l’unico rimpianto è non aver segnato di più. Penso che abbiamo controllato la partita e questo ci prepara bene per domani.

Non siamo contenti delle prestazioni in campionato, ma è stata una stagione pazza a causa del calendario, del COVID e degli infortuni. Ma vincere i trofei è il motivo per cui giochi a calcio. Possiamo comunque arrivarci.

La Roma? Sono molto organizzati e ben allenati, non mi aspetterai niente di meno da una squadra di Mourinho. Sono un avversario pericoloso, hanno dimostrato di poter essere cinici. Hanno giocato come volevano. Probabilmente sono stati contenti del sorteggio visto che il passaggio del turno si decide nel loro stadio. Sono una squadra organizzata che sa essere pericolosa. Ad essere onesti siamo maggiormente concentrati su di noi“.

Foto: Mumbai Local Tornament