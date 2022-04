Schmeichel: “Affronteremo uno dei giganti del calcio, serate simili sono il massimo”

Kasper Schmeichel, portiere del Leicester, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di Conference League contro la Roma, in programma questa sera: “Affronteremo uno dei giganti del calcio, un club enorme con un grande manager e tanta personalità. Non vediamo l’ora, queste sono le serate che vogliamo. Se non ambisci a giocare contro squadre del genere in partite dove tutto è in palio, allora hai scelto la professione sbagliata. Serate come queste sono il massimo per noi e per i tifosi – riprende vocegiallorossa.it – da calciatore non cresci sognando di giocare le partite di metà classifica, ma per entrare nella finale di una competizione europea o in una qualsiasi finale, sono i momenti più importanti“.

