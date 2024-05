Schlotterbeck: “Se fermiamo Bellingham, Rodrygo e Vinicius, abbiamo una grande possibilità di vincere”

Nico Cedric Schlotterbeck, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League col Real Madrid, ha parlato così del big match di Wembley: “Mi diverto sempre di più a giocare con Hummels. Posso imparare molto da lui, mi dà molta stabilità. Un tempo era un modello, oggi è un amico e un avversario. Ryerson invece non viene chiamato ‘Pitbull’ per caso. È un combattente incredibile. È cresciuto così tanto da giocare ai massimi livelli in Europa. Ogni squadra ha bisogno di uno così”.

Su Hummels e Reus: “Entrambi hanno detto che la partita è diversa da una normale partita di Bundesliga. Ma qui abbiamo qualcosa di simile a una partita in casa perché abbiamo i nostri tifosi dietro di noi”.

Infine: “Come si ferma il Real? Se fermiamo Bellingham, Rodrygo e Vini Jr, abbiamo una grande possibilità di vincere”

Foto: Instagram Schlotterbeck