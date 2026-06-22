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Schlotterbeck, lesione al legamento della caviglia. Mondiale finito

22/06/2026 | 15:29:57

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Mondiale finito per Nico Schlotterbeck, la Germania ha diramato un report nel quale informa che il difensore ha riportato una lesione al legamento: “Il giocatore della nazionale Nico Schlotterbeck ha riportato una lesione al legamento collaterale mediale della caviglia sinistra durante la vittoria per 2-1 della Germania contro la Costa d’Avorio sabato scorso, nella seconda partita del girone di qualificazione ai Mondiali del 2026 a Toronto. Sarà indisponibile per diversi mesi. L’infortunio è stato confermato domenica dagli esami effettuati a Winston-Salem, dove la nazionale ha sede per i Mondiali che si terranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Il difensore del Borussia Dortmund, finalista ai Mondiali, rimarrà per il momento con la squadra negli Stati Uniti”.
Foto: Instagram Schlotterbeck