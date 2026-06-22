Schlotterbeck: “Devo elaborare questo infortunio, restiamo uniti per la Germania”

22/06/2026 | 19:55:29

Schlotterbeck rompe il silenzio sui social dopo il grande infortunio: “Ho ancora bisogno di un po’ di tempo per elaborare il tutto e parlarne più avanti. Per questo da parte mia non ci saranno per il momento parole dettagliate a riguardo. Ciò che conta ora è la squadra”, ha scritto Schlotterbeck. “Essa merita il pieno supporto di tutti i tedeschi. Restiamo uniti e dimostriamo che, nei momenti belli come in quelli difficili, sosteniamo questa squadra tedesca e la supportiamo nel suo cammino verso il titolo mondiale!”

Foto: Instagram Schlotterbeck