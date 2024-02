Schlotterbeck: “Buon pareggio in Olanda. In casa siamo imbattibili”

Nico Schlotterbeck, difensore del Borussia Dortmund, ha parlato a Prime Video dopo l’1-1 in casa del PSV Eindoven.

Queste le sue parole: “I miei sentimenti dopo questa partita sono contrastanti. Naturalmente ci sarebbe piaciuto vincere dopo essere passati in vantaggio. Alla fine dobbiamo fare i conti con il pareggio per 1-1. Sappiamo che dobbiamo ancora giocare la gara di ritorno. Poi ci saranno 80.000 persone in una serata di Champions League. Siamo imbattibili lì. Abbiamo fatto un buon lavoro oggi, anche contro Luuk de Jong. Ma con la palla, dobbiamo mostrare di più nella gara di ritorno, e lo faremo”.

Foto: twitter Dortmund