Schjelderup al momento dice no al Liverpool: “Mi ha fatto male, ma è stata la scelta migliore”

Considerato uno dei migliori talenti del calcio norvegese, Andreas Schjelderup si sta mettendo in mostra con il Nordsjaelland, club militante nella massima serie danese. Il trequartista classe 2004 (che è stato paragonato a Jack Grealish) è cresciuto in patria, precisamente nel Bodo/Glimt (che si conferma compagine molto organizzata in materia di ricerca e valorizzazione dei talenti), per poi entrare nel mirino delle big d’Europa, su tutte il Liverpool, che ha avanzato una proposta ufficiale ma, come raccontato dal diretto interessato ai microfoni di Goal, al trasferimento in Inghilterra fu preferito (nell’estate 2020) l’approdo in Danimarca: “Ovviamente è stato difficile, perché quando cresci guardi le grandi squadre e i grandi giocatori, dunque la testa inizia a fantasticare quando senti certi accostamenti. Detto ciò, ho beneficiato dal supporto dei miei agenti e di mio padre, che mi hanno aiutato a prendere la decisione giusta, per quanto dolorosa, ovvero venire qui invece di entrare in Academy con l’Under 19 o l’Under 17“.

