Schippers (CEO Gladbach): “Fa male aver perso Thuram a zero. Ma è lo specchio dei tempi”

Intervenuto ai microfoni di Fohlen-Hautnah, il CEO del Borussia M’Gladbach, Stephan Schippers, è tornato a parlare di Marcus Thuram, arrivato a Milano sponda Inter a parametro zero nel corso di questa sessione di calciomercato: “Il fatto di perdere giocatori come Marcus senza ricavarci qualcosa deve farci male, così come fa male ad altri club. Credo sia lo specchio dei tempi: dopo la pandemia, ai club non piace comprare giocatori che vanno in scadenza. Quindi l’uno o l’altro giocatore aspetta e preferisce andare a parametro zero per rafforzare la propria posizione. Questo è un processo che colpisce tutti i club della Bundesliga”.

Foto: Thuram Instagram