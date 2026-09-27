Schingtienne: “Sono davvero contento del rinnovo con il Venezia. Il legame tra tutti i giocatori e i tifosi rende speciale questo club”

27/09/2026 | 15:37:37

Il difensore del Venezia, Joël Schingtienne, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo aver rinnovato il contratto. Queste le sue parole:

“Sono davvero contento del rinnovo firmato con il Venezia FC, spero di poter vestire la maglia arancioneroverde ancora per tanto tempo. Il legame di unione tra tutti i giocatori e i tifosi è solido, si sente ogni partita ed è ciò che rende speciale questo club”.

Foto: sito Venezia